Seleção da Coreia do Sul anuncia novo treinador

A decisão surpreende porque Choi Kang-hee havia rejeitado uma proposta anterior e a federação local já cogitava contratar um treinador estrangeiro. O holandês Guus Hiddink, o sueco Sven Goran Eriksson e até o brasileiro Luiz Felipe Scolari eram cotados para assumir o cargo.

"Pensamos bastante a respeito e decidimos por Choi porque temos pouco tempo até o jogo contra o Kuwait e ele já conhece o time", disse Hwangbo Kwan, porta-voz da Associação de Futebol da Coreia.

A partida contra o Kuwait, a ser disputada no dia 29 de fevereiro, será decisiva para manter as chances da Coreia de avançar nas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo de 2014. O time ficou em situação delicada após perder para o Líbano, resultado que causou a demissão do técnico anterior.

Choi, de 52 anos, é um dos técnicos mais experientes da Coreia do Sul. Atuando há seis temporadas no Campeonato Sul-coreano, ele levou o Jeonbuk aos títulos da Liga dos Campeões da Ásia, em 2006, e do campeonato nacional em 2009 e 2011.