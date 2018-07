Seleção da Croácia escolhe praia baiana como base para a Copa do Mundo

ZAGREB - A seleção da Croácia confirmou nesta terça-feira que ficará na Bahia durante a Copa do Mundo do ano que vem. O local escolhido pela delegação do país foi a Praia do Forte, no município de Mata de São João, a cerca de 50 quilômetros da capital do estado, Salvador. O anúncio foi feito por um representante da federação local.

"O Tivoli Eco Resort será nosso local de treinamento no Brasil. Nosso técnico da seleção nacional, Niko Kovac, está satisfeito com essa escolha. É um local fantástico, um dos melhores possíveis no Brasil", declarou o porta-voz da Federação Croata de Futebol, Tomislav Pacak, à imprensa local.

A Croácia será a adversária da estreia do Brasil no Mundial, no dia 12 de junho, em São Paulo. As duas seleções estão no Grupo A, ao lado de México e Camarões. Na segunda rodada, os croatas enfrentarão os camaroneses em Manaus e na sequência o jogo será contra os mexicanos na Arena Pernambuco.

Pacak explicou quais os motivos que fizeram a delegação croata escolher a Praia do Forte como sede. "Nosso técnico tinha duas condições para escolhermos nossa sede no Brasil. Nós queríamos um lugar que não fosse tão longe dos locais em que vamos jogar. Também queríamos evitar grandes mudanças climáticas em nossas viagens."