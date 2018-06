Seleção da Espanha recebe visita do Rei Felipe VI antes de embarcar para Rússia

A delegação da seleção espanhola que vai disputar a Copa do Mundo na Rússia recebeu nesta quinta-feira a visita do Rei da Espanha, Felipe VI, que desejou sorte ao elenco e à comissão técnica que vão representar o país no Mundial. Ele posou para foto com os jogadores no centro de treinamento em Las Rozas de Madri e ganhou uma camisa de jogo da equipe.

Depois do encontro, a delegação espanhola embarcou para Krasnodar, na Rússia, onde fará um amistoso contra a Tunísia, neste sábado, e seguirá na cidade enquanto se prepara para a estreia no Mundial.

Por decisão do técnico Julen Lopetegui, o elenco conta neste momento com 25 atletas, os 23 convocados para o torneio mais Rodri e Jesús Vallejo, que podem substituir Daniel Carvajal na lista em caso de corte - o defensor do Real Madrid se recupera de lesão no músculo posterior da coxa direita.

Os espanhóis vão estrear na Copa do Mundo contra Portugal, em Sochi, no dia 15. Na sequência do Grupo B, a Espanha vai enfrentar o Irã, no dia 20, o Marrocos, no dia 25.