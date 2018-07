Seleção da Fifa tem três brasileiros e nenhum argentino

Atualizada ao término de cada fase, a seleção da Copa do Mundo conta com três brasileiros e nenhum argentino após a disputa das semifinais. Bem avaliados, o meia Oscar e os zagueiros Thiago Silva e David Luiz figuram entre os 11 melhores do torneio até o momento, apesar da derrota acachapante da seleção brasileira contra a Alemanha, por 7 a 1, no Mineirão.

Um fato curioso é que nenhum dos jogadores selecionados veste a camisa da Argentina, finalista da Copa do Mundo depois de passar pela Holanda nos pênaltis. Em contrapartida, a Alemanha, que também vai disputar a final no próximo domingo no Maracanã, tem três jogadores selecionados, assim como a Holanda e o Brasil. A equipe é escalada com: Neuer; Thiago Silva, De Vrij, David Luiz e Hummels; Toni Kroos, Oscar, James Rodríguez e Sneijder; Benzema e Robben.

Com dois gols marcados sobre o Brasil, o meia alemão Toni Kroos assumiu a ponta do ranking dos jogadores, que é organizado por um patrocinador da Fifa e tem como base as estatísticas da competição, com média de 9.79. Logo em seguida, vem o francês Karim Benzema, ex-líder do ranking (9.74), e o holandês Arjen Robben (9.7).

O brasileiro melhor colocado é Thiago Silva, em quarto lugar, que não atuou na semifinal da Copa do Mundo por estar suspenso. O atacante Neymar, que também ficou de fora contra a Alemanha por causa de uma fratura na vértebra, ocupa a décima posição.

Já o primeiro argentino a aparecer no ranking é o zagueiro Ezequiel Garay, no 12º lugar. Astro da seleção comandada por Alejandro Sabella, Lionel Messi é apenas o 14º colocado, ainda que tenha sido eleito o melhor jogador em quatro das seis partidas disputadas pela Argentina.