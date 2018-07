Seleção da Inglaterra se prepara contra calor para partida em Manaus

LONDRES - A seleção da Inglaterra tem treinado com excesso de roupas em Portugal como forma de preparação para o calor que os jogadores devem enfrentar na partida de estreia da Copa do Mundo, contra a Itália, em Manaus. Os jogadores ainda estão sendo monitorados por especialistas da Universidade de Loughborough, que estão na concentração.

"Trata-se de aprender a ficar confortável estando desconfortável", disse o técnico Roy Hodgson à BBC. "Testamos quando eles suam, como serão capazes de se recuperar e o que pode ser feito para ajudar", completou o treinador, não escondendo a sua preocupação com o calor e também com a umidade.

As temperaturas em Vale do Lobo, local de treinamento da seleção em Portugal, são moderadas em comparação a Manaus, mas os jogadores estão usando diversos níveis de roupa, e a quantidade de suor está sendo monitorada.

Após enfrentar a Itália, na cidade de Manaus, a Inglaterra joga contra o Uruguai em São Paulo, onde as temperaturas devem ser amenas, e a última partida da fase de grupos será contra a Costa Rica, em Belo Horizonte, onde o calor pode voltar a ser um fator importante.

ROONEY TREINA

Principal esperança da seleção inglesa na Copa, Wayne Rooney participou normalmente das atividades realizadas pelos jogadores. O atacante perdeu os últimos três jogos da temporada no Manchester United por causa de contusão, mas fez uma preparação especial antes de se apresentar com o restante do grupo.