Seleção da Liga Europa tem Luiz Gustavo e 6 jogadores do Atlético de Madrid

Um dia após a definição do novo campeão da Liga Europa, a Uefa anunciou a seleção do torneio com 18 nomes, incluindo o brasileiro Luiz Gustavo e seis jogadores do campeão Atlético de Madrid. O jogador do Brasil foi um dos três atletas do vice-campeão Olympique de Marselha a entrar na relação dos melhores da competição europeia.

No dia seguinte à conquista do seu terceiro título na Liga Europa, o Atlético de Madrid viu seis atletas serem premiados com a inclusão na lista dos melhores: o goleiro Jan Oblak, o zagueiro Diego Godín, os meio-campistas Koke, Saúl Ñíguez e Gabi e o atacante Antoine Griezmann, autor de dois gols na vitória por 3 a 0 sobre a equipe francesa na final.

Luiz Gustavo foi o único brasileiro a figurar na lista. Curiosamente, o volante entrou na relação como defensor, categoria que inclui somente zagueiros e laterais. Na final, disputada nesta quarta, ele atuou como zagueiro em razão de desfalques no time de Marselha.

Os outros jogadores da equipe francesa na seleção são o meia Bouna Sarr e o meia-atacante Dimitri Payet, que se machucou durante a final e foi descartado da lista do técnico Didier Deschamps para defender a seleção francesa na Copa do Mundo da Rússia.

Um dos times mais tradicionais da Europa e de maior conquista no continente, o Milan emplacou apenas um na relação dos melhores. Foi o zagueiro Leonardo Bonucci. A equipe italiana foi eliminada na fase de oitavas de final pelo Arsenal.

Confira abaixo os 18 jogadores incluídos na seleção do campeonato:

Goleiros: Jan Oblak (Atlético de Madrid) e Rui Patrício (Sporting);

Defensores: Leonardo Bonucci (Milan), Diego Godín (Atlético de Madrid), Stefan Lainer (RB Salzburg), Luiz Gustavo (Olympique de Marselha), Bouna Sarr (Olympique de Marselha);

Meio-campistas: Bruno Fernandes (Sporting), Naby Keita (RB Leipzig), Koke (Atlético de Madrid), Saúl Ñíguez (Atlético de Madrid), Gabi (Atlético de Madrid) e Diadie Samassékou (RB Salzburg);

Atacantes: Gelson Martins (Sporting), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Ciro Immobile (Lazio), Dimitri Payet (Olympique de Marselha) e Timo Werner (RB Leipzig).