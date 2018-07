Seleção da Macedônia acerta contratação do técnico Ljubinko Drulovic

Será o segundo trabalho de Drulovic como treinador de seleção, mas a primeira de forma efetiva. No passado, ocupou o cargo de técnico da Sérvia de forma interina e por breve período. Antes, comandou a equipe sub-19 da mesma seleção entre 2012 e 2013.

Drulovic vai substituir Bosko Gjurovski, demitido no início do mês em razão dos fracos resultados nas Eliminatórias da Eurocopa de 2016. O time da Macedônia obteve apenas uma vitória - e sofreu quatro derrotas - em cinco jogos no Grupo C da competição. Com esta sequência, a equipe tem chances remotas de avançar nas Eliminatórias.

Como jogador, Drulovic fez maior sucesso no futebol português. Jogou por times como Benfica e Porto, pelo qual faturou seus títulos mais importantes: foram cinco troféus do Campeonato Português e quatro da Taça de Portugal. Disputou ainda 38 partidas pela seleção iugoslava.