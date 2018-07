Seleção da Noruega convoca Martin Odegaard, de 15 anos

A seleção da Noruega chamou um garoto de apenas 15 anos para o amistoso contra os Emirados Árabes Unidos, marcado para o dia 27 de agosto. Nesta terça-feira, o técnico Per-Mathias Høgmo divulgou a lista de convocados para o jogo e incluiu o meia Martin Odegaard, que defende o Stromgodset.

Odegaard, nascido em 17 de dezembro de 1998, já representou a seleção Sub-17 da Noruega e agora ganha uma oportunidade na equipe principal, após o técnico acompanhar uma série de performances impressionantes do adolescente pelo seu clube, que está em terceiro lugar no Campeonato Norueguês.

"Este é um sonho que se tornou realidade. Isso é algo que eu tenho sonhado desde que eu era um menino", disse Odegaard, nesta terça-feira. "Estou incrivelmente orgulhoso de jogar com a bandeira no meu peito e representar o meu país", acrescentou.

Høgmo afirmou nesta terça-feira considerar que Odegaard "poderá ser uma das estrelas em ascensão deste ano". "Estou ansioso vê-lo em ação", acrescentou o técnico da seleção da Noruega.

O adolescente fez a sua estreia entre os profissionais do Stromgodset em abril e, desde então, disputou 14 partidas, com três gols marcados. Promissor, despertou o interesse de gigantes do futebol do futebol europeu, como o Bayern de Munique e o Manchester United, e agora terá uma oportunidade na seleção principal da Noruega.