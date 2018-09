Seleção da República Checa anuncia contratação de novo treinador

Longe das últimas edições da Copa do Mundo, a seleção da República Checa tenta se recuperar, de olho na Eurocopa de 2020. Nesta terça-feira, a federação do país anunciou a contratação do técnico Jaroslav Silhavy para substituir Karel Jarolim, demitido na semana passada.

Silhavy assinou contrato até dezembro de 2019, com opção de renovação por mais um ano caso a equipe conquiste a vaga na Euro. As Eliminatórias, que vão definir as 24 seleções classificadas, serão disputadas entre março e novembro do próximo ano. As chaves serão conhecidas em sorteio marcado para dezembro.

Ex-jogador da seleção, o novo treinador da equipe checa foi auxiliar técnico do treinador Karel Bruckner entre 2002 e 2008, ajudando o time a avançar às semifinais da Eurocopa de 2004. Além disso, liderou o Liberec e o Slavia Prague a títulos nacionais nos últimos anos.

Seus primeiros testes à frente da seleção será os duelos contra Ucrânia e Eslováquia, em outubro, pela Liga das Nações, nova competição idealizada pela Uefa.

Silhavy substituirá Karel Jarolim, demitido após a goleada de 5 a 1 diante da Rússia, em amistoso disputado na semana passada. O treinador comandava o time checo desde 2016.