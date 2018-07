Seleção da Ucrânia é punida por racismo da torcida e jogará com portões fechados Após a Rússia, agora é a Ucrânia que está no centro da discussão sobre racismo no futebol europeu. Nesta sexta-feira, a Uefa anunciou punição à seleção ucraniana, que terá que jogar com os portões fechados em seu próximo compromisso internacional por conta de atitudes racistas de sua torcida no jogo contra a Espanha, pelas Eliminatórias da Eurocopa.