Seleção de Dunga tem o melhor aproveitamento desde o penta mundial

Dunga terá a partir desta terça-feira uma difícil missão: reerguer a seleção brasileira depois da pior derrota da história centenária da equipe. Para isso, tem o bom retrospecto ao seu lado. Na primeira passagem pelo time, o ex-volante registrou quase 77% de aproveitamento - a melhor marca dos últimos três treinadores que passaram pela seleção desde o pentacampeonato mundial na Copa de 2002 (Carlos Alberto Parreira, Mano Menezes e Luiz Felipe Scolari - na sua segunda passagem).

Anunciado pela CBF no dia 24 de julho de 2006, logo após a eliminação no Mundial da Alemanha, Dunga comandou o Brasil em 60 jogos, obtendo 42 vitórias e 12 empates - o time acabou derrotado em seis oportunidades. Parreira, na sua segunda passagem, conquistou 66,1% dos pontos, contra 69,7% de Mano e 72,4% de Felipão (após o seu retorno, em novembro de 2012).

Com o ex-volante à frente da equipe, a seleção conquistou a Copa América 2007, na Venezuela, e a Copa das Confederações em 2009, na África do Sul. Além disso, terminou as eliminatórias do Mundial 2010 na liderança. Antes da derrota para a Holanda por 2 a 1 nas quartas de final da Copa, o único grande revés havia sido a perda do ouro olímpico em Pequim - na ocasião, a seleção foi derrota pela Argentina por 3 a 0 na semifinal e bateu a Bélgica pelo mesmo placar na disputa do terceiro lugar.

O retrospecto de Dunga contra as seleções campeãs mundiais também foi bom. Em 11 partidas, a seleção venceu oito vezes: a Argentina em três oportunidades (nas eliminatórias, 3 a 1, na Copa América 2007, 3 a 0, e um amistoso em 2006, 3 a 0). O time também bateu a Itália por 3 a 0 (na Copa das Confederações) e 2 a 0 (amistoso em 2009), o Uruguai por 4 a 0 e 2 a 1 nas eliminatórias, além da Inglaterra por 1 a 0 em um amistoso em 2009. A equipe ainda empatou três jogos - contra Argentina (0 a 0, nas eliminatórias, no Mineirão), Uruguai (2 a 2, na semifinal da Copa América 2007) e Inglaterra (1 a 1, amistoso disputado em 2007).

ENTRE OS TRÊS MELHORES

Dos últimos 11 treinadores da seleção - desde Sebastião Lazaroni, que chegou à equipe em março de 1989 -, Dunga é o terceiro melhor colocado em relação ao aproveitamento de pontos. Com 76,7%, está atrás apenas de Zagallo (1994 a 1998), que conquistou 80,2% dos pontos, e Felipão (77,3% na primeira passagem). Os números de Dunga são superiores aos de Parreira (69,5% no primeiro trabalho), Luxemburgo (69,6%), Falcão (55,9%), Leão (48,5%) e Lazaroni (71,4%).

VEJA O DESEMPENHO DOS TÉCNICOS DA SELEÇÃO NOS ÚLTIMOS 25 ANOS

Zagallo (dezembro de 1994 a julho de 1998)

80,2%

74 jogos

55 vitórias, 13 empates e seis derrotas

Felipão (julho de 2001 a agosto de 2002)

77,3%

25 jogos

19 vitórias, um empate e cinco derrotas

Dunga (agosto de 2006 a julho de 2010)

76,7%

60 jogos

42 vitórias, 12 empates e seis derrotas

Felipão (fevereiro de 2013 a julho de 2014)

72,4%

29 jogos

19 vitórias, seis empates e quatro derrotas

Lazaroni (março de 1989 a junho de 1990)

71,4%

35 jogos

21 vitórias, oito empates e seis derrotas

Mano Menezes (agosto de 2010 a novembro de 2012)

69,7%

33 jogos

21 vitórias, seis empates e seis derrotas

Luxemburgo (setembro de 1998 a setembro de 2000)

69,6%

34 jogos

21 vitórias, oito empates e cinco derrotas

Parreira (outubro de 1991 a julho de 1994)

69,5%

47 jogos

28 vitórias, 14 empates e cinco derrotas

Parreira (fevereiro de 2003 a julho de 2006)

66,1%

56 jogos

31 vitórias, 18 empates e sete derrotas

Falcão (setembro de 1990 a julho de 1991)

55,9%

17 jogos

Seis vitórias, sete empates e quatro derrotas

Leão (novembro de 2000 a junho de 2001)

48,5%

11 jogos

Quatro vitórias, quatro empates e três derrotas