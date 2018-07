Seleção de futebol feminino derrota a Rússia e vai à final da Copa Algarve

Com o resultado, o Brasil manteve os 100% de aproveitamento na competição, já que havia batido a Nova Zelândia e Portugal nos dois primeiros jogos. Além disso, ampliou sua sequência para oito vitórias consecutivas, naquela que representa uma das melhores fases da equipe nos últimos anos.

Nesta segunda, um empate era suficiente para que o Brasil chegasse à final, mas o time começou melhor e dominou o primeiro tempo. Thaisa quase tirou o zero do placar, mas a zagueira russa tirou em cima da linha e definiu que o empate por 0 a 0 se mantivesse até o intervalo.

No segundo tempo, logo de cara, Formiga aproveitou ajeitada de cabeça de Cristiane e abriu o placar, aos cinco minutos. Beatriz substituiu Debinha e em seu primeiro toque na bola ampliou, novamente com assistência de Cristiane. A atacante estava mesmo em dia de garçom e ainda participou do terceiro gol, marcado por Thais.

O adversário do Brasil na decisão, que acontecerá na quarta-feira, será definido ainda nesta segunda, quando o Grupo A fará sua última rodada. Única seleção do Top 10 do ranking mundial, o País é o favorito ao título que ficou com os EUA em seis dos últimos 10 anos.