Seleção de Gana divulga lista com os 23 que vão à Copa O treinador da seleção de Gana, o sérvio Milovan Rajevac, divulgou neste domingo os nomes dos 23 jogadores que vão disputar a Copa do Mundo da África do Sul. A grande ausência é o jogador Michael Essien, que atua no Chelsea, devido a uma lesão no joelho.