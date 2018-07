Seleção de Tite deverá ter novidades em lista que será divulgada nesta sexta

O técnico Tite convoca às 11h desta sexta-feira os jogadores para os amistosos diante de Argentina e Austrália, que acontecerão nos dias 9 e 13 de junho, em Melbourne. A tendência é que o time seja um pouco diferente daquele que vem atuando nas Eliminatórias, já que esta será a primeira vez que o treinador terá a oportunidade de montar a seleção para testes.

Desde que Tite assumiu o time nacional, o Brasil realizou um único amistoso. A partida, um jogo beneficente em favor de familiares de vítimas do voo da Chapecoense, diante da Colômbia, contou apenas com atletas que atuavam no País. A seleção venceu por 1 a 0, gol do palmeirense Dudu.

Agora, o treinador poderá convocar jogadores que atuam no exterior e não vêm sendo chamados. A tendência é que a base seja mantida e algumas caras novas sejam lembradas. Dificilmente o time será muito diferente daquele das Eliminatórias.

Duas questões para montar a equipe precisarão ser levadas em conta por Tite. Uma delas é que os atletas que atuam em equipes europeias já estarão de férias, e possivelmente abaixo de suas melhores formas. Os principais campeonatos de lá terminam antes do fim do mês – alguns já neste final de semana – e a final da Liga dos Campeões está marcada para 3 de junho.

A outra questão é que os atletas que atuam no Brasil estarão em plena disputa do Campeonato Brasileiro, o que faria com que equipes do País fossem desfalcadas. Os jogadores convocados começarão a se apresentar na Austrália – cuja viagem leva pelo menos um dia – em 5 de junho e serão liberados no dia 14. Enquanto isso, o Brasileirão tem quatro rodadas agendadas para o período.