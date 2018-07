Seleção deixa Curitiba e encontra Lula em Brasília

Depois de cinco dias de preparação no CT do Caju, de propriedade do Atlético Paranaense, onde realizou mais treinos físicos do que táticos com bola, a seleção brasileira deixa Curitiba nesta quarta-feira. Antes de ir para a África do Sul, a delegação terá de cumprir alguns compromissos protocolares antes de embarcar para o país da Copa do Mundo.

O principal deles é um encontro com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, marcado para 14 horas, no Palácio do Planalto, em Brasília. O encontro, além de tradicional, faz parte da estratégia para criar um apelo popular mais forte para o time de Dunga, que deixa o Brasil sem contar com a empolgação do público. Aliás, outra tradição quando se trata de Copa.

"Espero que depois da Copa a gente possa estar lá [em Brasília] para dar um abraço nele", disse o zagueiro Thiago Silva, já pensando em um novo encontro com o presidente no retorno da África do Sul com o hexa mundial.

O grupo deixa Curitiba em voo fretado. De acordo com a programação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a delegação permanece na capital federal até às 17 horas, quando parte para terras sul-africanas. A chegada em Johannesburgo está prevista para as 7 da manhã, horário local (2 horas em Brasília).