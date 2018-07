Seleção deixa Teresópolis e viaja para jogo com o Chile

A seleção brasileira deixou a cidade de Teresópolis (RJ), onde se concentra durante a disputa da Copa do Mundo, e iniciou a sua viagem para Belo Horizonte, local da partida contra o Chile, neste sábado, no estádio do Mineirão, pelas oitavas de final do torneio. E como aconteceu em outras oportunidades, saiu da região serrana do Rio de Janeiro sob apoio da torcida.

Mais de 100 pessoas se aglomeraram nos arredores da Granja Comary, em busca de um contato, mesmo que rápido, com os jogadores da seleção. E elas viram o ônibus deixar o local pouco depois das 17h30, no horário previsto pela CBF para o início da viagem da seleção para o jogo em Belo Horizonte.

A aglomeração de pessoas nas proximidades da Granja Comary é recorrente desde o início da preparação da seleção para a Copa, mas as pessoas não conseguem nenhum contato além de acenos dos jogadores na saída do ônibus, sempre cercado por um forte esquema de segurança.

De Teresópolis, a seleção seguiu de ônibus para o Rio, onde embarca em voo fretado para Belo Horizonte. Na capital mineira, a equipe vai treinar no SESC Venda Nova, nesta sexta, às 13 horas, pois o gramado do Mineirão está sendo preservado para a disputa da partida contra o Chile.