Seleção deixa Teresópolis e viaja para jogo em Brasília

Apoiada por aproximadamente 250 pessoas, a seleção brasileira deixou a Granja Comary, em Teresópolis (RJ), no início da noite deste sábado, iniciando a viagem para o seu terceiro e último compromisso na fase de grupos da Copa do Mundo - o duelo contra Camarões, nesta segunda-feira, em Brasília.

Os fãs que se aglomeraram nos arredores da concentração da seleção enfrentaram o frio para tentar observar os jogadores da equipe dirigida pelo técnico Luiz Felipe Scolari e tiveram um breve contato com o ônibus do Brasil, que encontrou certa dificuldade para manobrar nas estreitas ruas próximas ao local.

De Teresópolis, a seleção segue, sob forte esquema de segurança, até o Rio, onde embarca, em voo fretado para a capital federal, local do duelo contra Camarões. A equipe tem chegada prevista para o final da noite deste sábado em Brasília, por volta das 22 horas.

Neste domingo, a seleção treina às 18h30 no estádio Nacional Mané Garrincha, local da partida desta segunda. A imprensa só poderá acompanhar os primeiros 15 minutos do trabalho de reconhecimento do gramado, mas a única novidade da escalação deve ser o retorno do atacante Hulk, recuperado de dores musculares na coxa esquerda, na vaga do volante Ramires.

Líder do Grupo A com quatro pontos e saldo de gols superior ao México (2 a 1), o Brasil só precisa de um empate com a já eliminada seleção de Camarões para se garantir nas oitavas de final da Copa.