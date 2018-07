Seleção desembarca em Belo Horizonte após pequeno atraso

A seleção brasileira desembarcou com um pequeno atraso, de 23 minutos, no Aeroporto de Confins, região metropolitana de Belo Horizonte. Eram 21 horas quando a aeronave personalizada da equipe brasileira aterrissou. A delegação fez todo o procedimento de desembarque na pista e nem sequer passou pelo saguão, onde poucos torcedores esperavam pelos jogadores.

A maioria dos torcedores que foi ao aeroporto aguardava a equipe na Fan Zone, localizada no terceiro andar. As janelas do local mostram a pista, e todos buscavam um espaço para conseguir ver, mesmo que de longe, a chegada da delegação. O Brasil enfrenta o Chile no sábado, no Mineirão, às 13 horas, pelas oitavas de final.

Cristiana Souza, de 34 anos, acompanhada das sobrinhas Amanda Nunes e Izabella de Paula, de 16 anos, ficou decepcionada quando percebeu que não veria de perto os ídolos Hulk e David Luiz. "Achei uma falta de respeito com o torcedor. Qual é o problema de tirarmos fotos com os jogadores? Acho que é uma blindagem excessiva que eles fazem. Antigamente não era assim", desabafa. As três moram em BH e estavam no aeroporto desde as 19 horas.

No saguão, o torcedor atleticano André Silva, de 34 anos, levou a mulher, Karla Neves, 37 anos, e o filho Lucas para ver a seleção. Eles não sabiam que os jogadores não fariam o desembarque pelo caminho usual. "É uma pena. Queria muito ver o Bernard e o Jô", disse.

Quem pouco se importava com a chegada dos jogadores brasileiros era um grupo de seis peruanos que estava em Confins para fazer uma conexão até Brasília. Mariano Castañara, o pai, o irmão, a mulher e dois amigos, verão o jogo das oitavas de final entre Colômbia e Uruguai, na capital federal. "Acho bonito esta paixão do brasileiro. Faria a mesma coisa se eu fosse eles. Eles estão acreditando no título."