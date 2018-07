Seleção desembarca na África após viagem tranquila

Após uma viagem tranquila e sem atrasos, a seleção brasileira desembarcou nesta quinta-feira na África do Sul. E o grupo já ficou completo, pois o zagueiro Lúcio e o lateral Maicon se juntaram à delegação no próprio aeroporto de Johannesburgo, seguindo todos juntos para o Hotel Fairway, onde será a concentração do Brasil durante a disputa da Copa do Mundo.

Foi um voo tranquilo. Os jogadores e os membros da comissão técnica ficaram isolados numa área do avião, mas não faltou o tradicional pagode comandado por Robinho. A aeronave pousou no aeroporto internacional de Johannesburgo pouco depois das 7 horas (horário local) - são cinco horas de diferença para o Brasil -, como estava previsto na programação oficial.

No desembarque, numa ala do aeroporto reservada especialmente para a chegada das seleções da Copa, a delegação brasileira passou por uma rápida cerimônia e já entrou no ônibus. Na ocasião, Lúcio e Maicon se juntaram ao restante do grupo, pois também chegaram nesta quinta-feira na África do Sul - vieram direto da Europa, já que ganharam folga após a conquista do título da Liga dos Campeões.