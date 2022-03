Seleção brasileira deverá ter sete mudanças para jogo com a Bolívia pelas Eliminatórias

Debaixo de muita neblina, o técnico Tite comandou no fim da tarde deste domingo o penúltimo treino antes da partida contra a Bolívia, terça-feira, em La Paz. E, a julgar pela atividade realizada no CT da seleção, na Granja Comary, em Teresópolis, o Brasil terá uma série de mudanças em relação à equipe que iniciou o jogo com o Chile, na quinta-feira passada.

O goleiro Alisson, o zagueiro Marquinhos, o meia Lucas Paquetá e o atacante Antony foram os únicos que atuaram na quinta e que treinaram entre os titulares. Nas outras sete posições houve mudanças, com Dani Alves e Alex Telles sendo escalados nas laterais, Militão na zaga, Fabinho e Bruno Guimarães no meio, e Philippe Coutinho e Richarlison no ataque.

Leia Também Fred admite ansiedade pela lista final da seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar

As entradas de Coutinho e Richarlison já eram esperadas, uma vez que Neymar e Vinicius Jr estão suspensos e nem se reapresentaram à seleção. As demais mudanças servem para Tite dar mais rodagem à equipe e ampliar as avaliações dos jogadores com potencial para ir à Copa do Mundo do Catar, no fim do ano.

A seleção brasileira faz um último treino em Teresópolis na manhã desta segunda e, na sequência, viaja em voo fretado para Santa Cruz de la Sierra. Como forma de diminuir os efeitos da altitude, a delegação chegará a La Paz apenas na terça, horas antes do jogo.