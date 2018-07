Seleção do Gabão é punida e perde jogo realizado pelas Eliminatórias

SÃO PAULO - O Comitê Disciplinar da Fifa puniu nesta quinta-feira a seleção do Gabão, com a derrota por 3 a 0 na partida contra o Níger, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, que foi disputada no dia 3 de junho deste ano, terminando empatada sem gols, devido a escalação de um jogador irregular.

A punição aconteceu porque o defensor Charly Moussono Moussono, havia disputado a Copa do Mundo de Beach Soccer, em 2006, defendendo a seleção de Camarões. "Dado que já tinha disputado pelo menos uma partida internacional com outra associação, o atleta não poderia jogar por nenhuma outra", informou a Fifa, em comunicado.

Com a decisão, o Gabão caiu do segundo para o terceiro lugar no grupo E das Eliminatórias, ao passar a ter apenas três pontos. Já o Níger, subiu de um para três pontos, passando da quarta e última colocação, para a vice-liderança. O primeiro lugar da chave é o Congo, com quatro pontos. Na lanterna está Burkina Fasso, com um.