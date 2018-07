Seleção do Uruguai convoca Victorino para enfrentar o Brasil

O zagueiro Mauricio Victorino foi convocado neste sábado para defender a seleção uruguaia nos jogos contra Brasil e Peru, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2018. O defensor do Nacional foi chamado para a vaga de Emiliano Velázquez, do Getafe, que se machucou pelo Campeonato Espanhol.

O Uruguai enfrenta o Brasil na sexta-feira, dia 25, e depois encara o Peru no dia 29, terça-feira, em Montevidéu. Victorino tem 33 anos e é conhecido do torcedor brasileiro. Ele defendeu o Cruzeiro entre 2011 e 2013 e em 2014 foi contratado pelo Palmeiras, mas passou a maior parte do tempo no departamento médico.

Recentemente, o zagueiro enfrentou sua ex-equipe pela Libertadores em dois jogos consecutivos e teve bom desempenho. Na seleção, Victorino já fez 18 jogos e fez parte do grupo que ficou em quarto lugar na Copa de 2010 e que foi campeão da Copa América em 2011.

Seu último jogo pela Celeste foi no dia 16 de outubro de 2012, na derrota por 4 a 1 para a Bolívia, em La Paz, pelas Eliminatórias para a Copa de 2014.

Os convocados da Seleção Uruguaia para jogos contra Brasil e Peru:

Goleiros

Fernando Muslera (Galatasaray)

Martín Silva (Vasco da Gama)

Martín Campaña (Independiente)

Defensores

Maximiliano Pereira (Porto)

Mauricio Victorino (Nacional)

José María Giménez (Atlético Madrid)

Sebastián Coates (Sporting de Lisboa)

Gastón Silva (Torino)

Guillermo Varela (Manchester United)

Álvaro Pereira (Getafe)

Jorge Fucile (Nacional-URU)

Meio-campistas

Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro)

Mathías Corujo (Universidad de Chile)

Nicolás Lodeiro (Boca Juniors)

Álvaro González (Atlas)

Carlos Sánchez (Monterrey)

Egidio Arévalo Ríos (Atlas)

Matias Vecino (Fiorentina)

Diego Laxalt (Genoa)

Cristian Rodríguez (Independiente)

Atacantes

Luis Suárez (Barcelona)

Edinson Cavani (PSG)

Diego Rolan (Bordeaux)

Abel Hernández (Hull City)

Cristhian Stuani (Middlesbrough)