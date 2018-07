Seleção dos EUA perde para a República Tcheca em amistoso: 4 a 2

A seleção dos Estados Unidos começou com o pé esquerdo uma série de amistosos de teste e preparação para a Copa do Mundo da África do Sul, perdendo por 4 a 2, de virada, para a República Tcheca, em jogo disputado na cidade de East Hartford, no estado americano de Connecticut, nesta terça-feira, 25.

O jogo foi uma espécie de "vestibular" para os atletas. O treinador Bob Bradley, que trabalha com um grupo de 30 jogadores, confirmou que oito deles estão garantidos no Mundial, e estes não foram escalados no jogo.

A lista conta com o goleiro Tim Howard; os defensores Carlos Bocanegra e Jay DeMerit; os meias Benny Feilhaber (que nasceu no Brasil), Michael Bradley, Clint Dempsey e Landon Donovan; e o atacante Jozy Altidore.

Apoiado por mais de 36 mil pessoas, os americanos começaram bem, dominando o jogo, e o meia Maurice Edu abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo.

Os tchecos, que não vão disputar o Mundial, cresceram no jogo e equilibraram as ações antes do intervalo. Aos 44 minutos, Jaroslav Plasil cruzou e Tomas Sivok subiu mais que a defesa para empatar.

Cheio de alterações, o time americano mostrou falta de entrosamento no começo do segundo tempo. Aos 13 minutos, Jan Polak fez o gol da virada.

O time americano, então, acordou. Aos 20 minutos, após cobrança de escanteio e finalização de Clarence Goodson, Hérculez Gomez aproveitou e empatou.

A República Tcheca voltou a mostrar mais técnica e volume de jogo, e marcou mais duas vezes, com Martin Fenin, aos 32 minutos, e Thomas Necid, já nos acréscimos, dando números finais à partida.

Os americanos voltam a jogar no próximo sábado, dia 29, contra a Turquia, mais uma seleção europeia que não disputará a Copa. O jogo acontece na cidade americana de Filadélfia.

A seleção dos EUA está no grupo C na Copa do Mundo, e na primeira fase vai enfrentar Inglaterra (dia 12 de junho), Eslovênia (dia 18)e Argélia (dia 23)