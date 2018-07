Seleção dos maiores salários do mundo tem quatro brasileiros

O jornal espanhol Marca publicou ontem uma lista onde mostra a seleção dos 11 jogadores mais bem pagos do futebol mundial por posição, e não por valores. Nessa lista, quatro jogadores são brasileiros.

O goleiro mais bem pago do mundo é o espanhol Iker Casillas, do Real Madrid, que recebe R$ 45,8 milhões por ano. Na lateral-direita, o maior valor é o do brasileiro Daniel Alves, do Barcelona, que ganha R$ 30,5 milhões anuais. Entre os zagueiros, os com salários mais altos são os brasileiros David Luiz, com R$ 40,7 milhões/ano e Thiago Silva, com 78,1 milhões/ano, ambos do Paris Saint-Germain. Completando a ‘defesa’ do time dos maiores salários está o lateral-esquerdo alemão Phillip Lahm, do Bayern de Munique, que recebe R$ 23,7 milhões a cada temporada.

Entre os meio-campistas, os recordistas são o marfinense Yayá Touré, do Manchester City, com R$ 56,7 milhões recebidos em 2014, o galês Gareth Bale, do Real Madrid, com R$ 47,5 milhões por ano, e o astro argentino Lionel Messi, do Barcelona, com impressionantes R$ 122,2 milhões recebidos a cada ano.

No ataque dos salários mais bem pagos do mundo estão o brasileiro Neymar, do Barcelona, com vencimentos de R$ 67,9 milhões por ano, o português Cristiano Ronaldo, com R$ 91,7 milhões/ano, e o inglês Wayne Rooney, do Manchester United, que ganha de seu clube R$ 54,6 milhões a cada ano.

ESCALAÇÃO

Goleiro - Iker Casillas - R$ 45,8 milhões/ano

Lateral-direito - Daniel Alves - R$ 30,5 milhões/ano

Zagueiro direito - David Luiz - R$ 40,7 milhões/ano

Zagueiro esquerdo -Thiago Silva - 78,1 milhões/ano

Lateral-esquerdo - Phillip Lahm - R$ 23,7 milhões/ano

Volante - Yayá Touré - R$ 56,7 milhões/ano

Meia esquerdo - Lionel Messi - R$ 122,2 milhões/ano

Meia direito - Gareth Bale - R$ 47,5 milhões/ano

Atacante esquerdo - Neymar - R$ 67,9 milhões

Atacante direito - Cristiano Ronaldo - R$ 91,7 milhões/ano

Atacante central - Wayne Rooney - R$ 54,6 milhões