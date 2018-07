Seleção e mudança de data do clássico atrapalham planos de Tite

SÃO PAULO - O técnico da seleção argentina, Alejandro Sabella, anuncia neste domingo a lista de convocados para o Superclássico das Américas, que será disputado quarta-feira na La Bombonera, em Buenos Aires, e são enormes as chances de Martínez, do Corinthians, estar na lista. Se confirmada a convocação do atacante, o Alvinegro terá quatro jogadores no amistoso. Já foram chamados por Mano Menezes, técnico da seleção brasileira, os volantes Ralf e Paulinho e o lateral-esquerdo Fábio Santos.

Como a CBF antecipou a partida contra o Santos, válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, de domingo, dia 25, para sábado, dia 24, às 19h30, são grandes as chances de o quarteto ser poupado para evitar lesões causadas por desgaste físico, o que atrapalharia os planos de Tite. O treinador queria usar força máxima no clássico com o Santos para fazer os últimos ajustes na equipe visando o Mundial de Clubes - depois, a equipe vai disputar apenas mais uma partida antes da viagem ao Japão, dia 2 de dezembro, contra o São Paulo.

Segundo Tite, se a partida contra o Santos fosse mantida no domingo, haveria tempo suficiente para os jogadores se recuperarem. Dos quatro atletas, apenas Ralf não deve ser titular na La Bombonera.

"Vamos sentar com a direção e avaliar muito bem a utilização dos jogadores que jogarão na Argentina. Isso é uma coisa muito grande, não pode ficar ao bel-prazer do técnico. Precisamos ver se vamos correr riscos ou não com eles", disse Tite.

Além de atrapalhar os planos de Tite, a mudança na data do clássico causará prejuízo financeiro ao clube. A diretoria anunciou na quinta-feira que vai ressarcir os torcedores que já compraram ingresso e não poderão ir ao Pacaembu no sábado. Para receber de volta o valor pago pelo bilhete, o torcedor vai precisar informar ao clube os dados de sua conta bancária ou manifestar interesse de utilizar o crédito correspondente em uma compra futura.