Seleção é recebida com festa na capital do Gabão

LIBREVILLE - A seleção brasileira viveu de perto, nesta terça-feira, mais um daqueles momentos que mostram que o futebol do Brasil pode transcender fronteiras. Em seu primeiro treinamento no Gabão, a equipe foi aclamada pelos moradores locais, que têm a oportunidade de receber, pela primeira vez, a seleção pentacampeã do mundo. O elenco comandado por Mano Menezes chegou ao país nesta segunda-feira.

Já no caminho para o Estádio Augustin Monedan, onde realizou o treino desta terça-feira em Libreville, capital do Gabão, a seleção recebeu o carinho dos torcedores, que acompanharam o ônibus da equipe com cartazes, pôsteres e fotos. Tudo fruto de décadas de consagração do futebol Brasileiro como o melhor do mundo.

Aberto, o treino da seleção também atraiu bom público. O acanhado estádio recebeu cerca de mil torcedores, que permaneceram nas arquibancadas até mesmo depois da atividade, cantando o Hino Nacional do Gabão. O técnico Mano Menezes foi um dos encarregados de fazer a festa da torcida, distribuindo autógrafos.

Colônia francesa até 1960, o Gabão é o país com maior IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) da África Subsaariana, maior inclusive que da África do Sul - no ranking de 2010, fica à frente do Paraguai e da Bolívia, por exemplo. Em 2012, o país vai receber pela primeira vez a Copa Africana de Nações, dividindo tal responsabilidade com a Guiné Equatorial.

O palco do amistoso entra Brasil e Gabão, nesta quinta-feira, será o Estádio Nacional de Libreville, que, lá, é popularmente conhecido como Estádio da Amizade, uma referência às relações entre aquele país e a China, que ajudou a bancar a obra. Ali será realizada a final da Copa Africana na Nações do ano que vem.