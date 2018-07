Seleção encontra as condições ideais no CT do Caju

Escolhido para receber a seleção brasileira no início da preparação para a Copa do Mundo, o CT do Caju foi bastante elogiado pelos membros da comissão técnica de Dunga. Segundo o médico José Luís Runco e o preparador físico Paulo Paixão, o local apresenta as condições ideais para o trabalho que precisa ser feito com os jogadores.

Veja também:

Kaká e Luís Fabiano devem treinar na semana que vem

SIMULADOR - Dê os palpites para a Copa

BRASIL NA COPA - Os bastidores da seleção

Localizado na região metropolitana de Curitiba, o CT do Caju pertence ao Atlético-PR e fica bastante isolado, o que atende as exigências de Dunga, que deseja privacidade na preparação para a Copa. A seleção está hospedada nos quartos que ficam dentro do local, todos reclusos e focados apenas no trabalho. A instalação também tem campos para treinos e toda a aparelhagem para exames médicos e testes físicos.

"O CT é bem montado, tem as condições ideais", disse Runco, elogiando também outro aspecto do local escolhido para a preparação da seleção. "Aqui tem a temperatura adequada ao que vamos enfrentar daqui para frente. Essa aclimatação é bastante interessante", afirmou o médico, lembrando que Curitiba faz quase tanto frio quanto na África do Sul nessa época do ano - não passa de 15ºC.

Com toda a estrutura necessária à disposição, a seleção brasileira ficará concentrada no CT do Caju até a próxima quarta-feira, quando embarca para a África do Sul. No país da Copa, o grupo de Dunga seguirá direto para Johannesburgo, onde será sua base durante a competição.