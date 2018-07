Seleção encontrará Lula antes de deixar o Brasil

A seleção brasileira irá se encontrar em Brasília com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na próxima semana, em 26 de maio, antes de seguir viagem para a África do Sul, onde será realizada a Copa do Mundo de 2010.

Veja também:

Taffarel será observador da seleção na Copa

Depois de se apresentarem nesta sexta-feira, os jogadores da seleção brasileira permanecem em concentração até a próxima quarta-feira em Curitiba. De lá, seguem para Brasília. E no mesmo dia, embarcam em voo fretado para a África do Sul.

A estreia brasileira na Copa do Mundo será em 15 de junho, em Johannesburgo, contra a Coreia do Norte. Cinco dias depois, o Brasil enfrenta a Costa do Marfim na mesma cidade. Por fim, encara Portugal no dia 25, em Durban.