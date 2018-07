Seleção estará completa para primeiro treino em Quito

A seleção brasileira que enfrenta o Equador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, estará completa no início da tarde desta segunda-feira. É quando chegam a Quito os últimos seis atletas convocados pelo estreante técnico Tite para a partida da próxima quinta-feira e também o confronto contra a Colômbia, no dia 6 de setembro, em Manaus. Pouco depois, a equipe realizará seu primeiro treino em solo equatoriano.

Os últimos a se apresentar serão os goleiros Marcelo Grohe e Alisson, os zagueiros Miranda e Marquinhos, o volante Rafael Carioca e o atacante Gabriel Jesus. Eles não conseguiram chegar a tempo no domingo para pegar o voo fretado que trouxe 11 atletas e integrantes da comissão técnica do Rio à capital do Equador. Neymar estava nesse grupo.

Os primeiros a chegar ao hotel que serve de base da seleção em Quito, ainda na tarde de domingo, foram Daniel Alves, Marcelo, Casemiro, Felipe Luis, Phillipe Coutinho e Giuliano.

O treino desta segunda-feira está marcado para as 16h30 (18h30 de Brasília), no estádio Casa Blanca, que pertence à LDU.