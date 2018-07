Seleção estreará no novo Maracanã contra Inglaterra

RIO - A seleção brasileira fará sua primeira partida no novo Maracanã no dia 2 de junho de 2013, em amistoso diante da Inglaterra. A informação foi confirmada nesta sexta-feira pelo governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, durante encontro sobre o Programa Governamental de Observadores dos Jogos Olímpicos de Londres.

Com isto, já estão confirmados dois amistosos da seleção brasileira para o ano que vem diante da Inglaterra. O primeiro jogo dos comandados de Mano Menezes em 2013 acontecerá justamente contra os ingleses, no dia 6 de fevereiro, mas na casa do adversário, no estádio Wembley.

O Maracanã é um dos 12 estádios previstos para serem sedes da Copa do Mundo de 2014. De acordo com as informações do site da competição, a reforma do estádio está dentro do prazo previsto e ele deve ser entregue em meados de abril do ano que vem.

Apesar da confirmação do amistoso, não foi divulgado se o confronto entre brasileiros e ingleses marcará a primeira partida do novo Maracanã. É possível que o estádio receba outros jogos antes e, por isso, ainda não se sabe quais times se enfrentarão na reabertura.