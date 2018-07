Seleção confirma amistoso com o Panamá antes da Copa América

A CBF anunciou nesta sexta-feira que a seleção brasileira fará um amistoso de preparação para a disputa da Copa América Centenário, torneio agendado para junho, nos Estados Unidos. A partida da equipe dirigida por Dunga vai ser diante do Panamá e está marcada para o dia 29 de maio.

De acordo com a CBF, o confronto será realizado no Estádio Dick''s Sporting Goods Park, em Denver, no Colorado, e está marcado para as 22h30 (horário de Brasília). E o adversário do Brasil também vai participar da Copa América Centenário, torneio criado pela celebrar os 100 anos da Conmebol.

O Brasil é o cabeça de chave do Grupo B da competição e estreará em 4 de junho, diante do Equador, no Rose Bowl, em Pasadena, palco da conquista do título da Copa do Mundo de 1994. Os outros adversários da seleção na primeira fase vão ser o Haiti, no dia 8, e o Peru, no dia 12. Já a seleção panamenha está no Grupo D, que também conta com Argentina, Chile e Bolívia.

A Copa América Centenário será disputada entre 3 e 26 de junho em dez cidades dos Estados Unidos, sendo disputada pelas dez seleções da Conmebol, além de seis representantes da Concacaf - México, Estados Unidos, Costa Rica, Haiti, Panamá e Jamaica.

O torneio será importante na preparação do Brasil para a sequência das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018, ainda mais que a seleção faz campanha ruim, ocupando apenas a sexta posição, com apenas nove pontos somados em seis jogos, fora, portanto, da zona de classificação para o torneio na Rússia.

Nos Estados Unidos, porém, a seleção não contará com o seu principal jogador, o atacante Neymar. O Barcelona decidiu não cedê-lo e o presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, vai comunicar a decisão através de correspondência à CBF. O craque só deverá ser cedido para o torneio de futebol da Olimpíada do Rio.