Seleção fará amistoso contra Holanda em junho de 2011

O Brasil vai ter em 4 de junho de 2011 a oportunidade de uma revanche contra a Holanda, a seleção que eliminou a equipe dirigida por Dunga na Copa do Mundo da África do Sul. O amistoso foi confirmado nesta terça-feira pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira. O jogo será disputado em uma das 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014 - Porto Alegre e São Paulo são as mais cotadas.

Presente no encontro de dirigentes da CBF e do Comitê Organizador da Copa de 2014 com a imprensa, nesta terça, no Rio de Janeiro, o técnico Mano Menezes demonstrou bom humor ao enfatizar quais os adversários do Brasil já confirmados para 2011. "Primeiro, a França (em fevereiro), depois a Holanda e ainda a Alemanha (em agosto). O presidente (Teixeira) não quer vida fácil não".

O comentário descontraído de Mano recebeu uma pequena correção do dirigente. "Ele está se esquecendo que, após o jogo com a Holanda, o Brasil vai disputar a Copa América na Argentina". O técnico reconheceu que o confronto será especial para os torcedores. "Vão querer o troco daquele 2 a 1, a todo custo, é assim que eles vão ver esse jogo, apesar de ser um outro momento, com times diferentes", disse. "Será um jogo especial, sem dúvida, com esse apelo todo. Um clássico do futebol mundial", completou Mano.