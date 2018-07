Seleção faz apenas treino físico no hotel Depois de fazer um trabalho pesado durante a manhã, com cerca de duas horas de duração, a seleção brasileira realizou um treino leve na tarde desta sexta-feira. Utilizando uma parte do campo de golfe que fica ao lado do Hotel Fairway, os jogadores fizeram exercícios físicos por pouco mais de 40 minutos.