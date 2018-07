Seleção faz passeio tranquilo em shopping sul-africano

Tranquilidade. Elano e Luís Fabiano passearam em shopping center

Os jogadores da seleção brasileira tiveram neste sábado o primeiro contato com os torcedores na África do Sul e a situação foi diferente de outros tempos não muito distantes, pois o programa teve pouco glamour. Num passeio de quase uma hora, Doni, Grafite, Gomes, Felipe Melo, Luís Fabiano e Elano fizeram compras, tomaram sorvete e chamaram a atenção de pouco mais de 30 torcedores.

No centro comercial do Nelson Mandela Square, eles se dividiram em duplas e usavam roupas comuns para não chamar a atenção. Só foram notados porque encontraram vários jornalistas no local, no final da tarde. Não quiseram dar entrevistas - "é a ordem", diziam - mas aproveitaram para comprar coisas que não trouxeram à África do Sul.

O atacante Grafite, por exemplo, comprou uma filmadora para registrar seus momentos no Mundial.

Quando os jogadores foram reconhecidos durante o passeio, várias pessoas começaram a interromper suas compras para saber quem eram os atletas. Informados pelos jornalistas, elas começaram a tentar tirar uma foto ou obter um autógrafo. Conseguiram quando os jogadores estavam tomando sorvete.

As pessoas que passeavam no shopping ainda ajudaram os jogadores e a comissão técnica da seleção australiana - graças a Elano, que conhecia o preparador físico do time, com quem trabalhou na Turquia -, que passeavam de uniforme e totalmente anônimos há algumas horas, a sentirem o gostinho de ser uma celebridade.

Consumo. Grafite comprou uma filmadora no shopping sul-africano

Também passearam pelo Nelson Mandela Square o supervisor Américo Faria, o fisioterapeuta Luiz Alberto Rosan e o preparador físico Fábio Masehredjian, além do chefe da delegação Andrés Sanchez - os três últimos aproveitaram a tranquilidade para tomar um café e bater papo, sentados por um longo tempo, logo depois da saída dos jogadores. E retomam a rotina neste domingo, com treino apenas à tarde.

Após conceder folga aos jogadores, o técnico Dunga preferiu ficar na academia do hotel da seleção, apenas fazendo exercícios na sala de musculação do local, e dispensou o passeio no shopping com os jogadores.