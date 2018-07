Seleção faz 1º treino para duelo de sábado contra os paraguaios

A seleção brasileira fez na tarde desta terça-feira em Santiago o primeiro treino para as partida contra o Paraguai, pelas quartas de final da Copa América. Foi uma atividade leve, no Centro de Treinamentos da Universidad de Chile, no bairro de La Cisterna, em que os titulares foram poupados na maior parte do tempo. Foi também o primeiro treino sem Neymar. A partida contra os paraguaios será sábado, em Concepción.

Os jogadores que não iniciaram na vitória por 2 a 1 contra a Venezuela, no último domingo, "reforçados" por Philippe Coutinho, foram os primeiros a ir a campo. Fizeram uma roda de bobinho e depois trabalharam finalizações - com índice de aproveitamento sofrível. Nesta altura, os titulares já estavam dando voltas ao redor do campo

Na segunda parte do treinamento foi realizado um treino técnico, um trabalho em espaço curto, visando aprimorar o passe, a marcação e os reflexos, além de cruzamentos para área. Os titulares, então, assistiram parte da atividade - Elias, Willian e Fernandinho observaram sentados em um banco - e depois foram para os vestiários. Na parte final do treinamento, Dunga voltou a enfocar as finalizações.

A exemplo do que ocorreu durante a Copa do Mundo, quando a seleção era comandada por Luiz Felipe Scolari, os treinos da seleção em território chileno têm sido bem leves. Dunga tem exigido mais dos atletas nos treinamentos fechados à imprensa. Na semana que preparação realizada em Teresópolis, os treinamentos foram mais intensos, apesar de que em nenhum momento o grupo de jogadores esteve completo.

Pela primeira vez desde que chegou ao Chile, alguns convidados de patrocinadores assistiram ao treino da seleção. O pequeno grupo ficou num espaço reservado pela CBF para este fim em um dos lados do campo.

Nesta quarta-feira, será realizado, à tarde, outro treinamento em La Cisterna. A seleção viajará para Concepción na noite de quinta-feira.