Seleção faz trabalho leve no primeiro treino na África

Mesmo depois da longa viagem, que durou a noite inteira, a seleção brasileira já fez um treino na África do Sul. Durante a manhã desta quinta-feira, os jogadores descansaram. Mas eles fizeram um trabalho leve no período da tarde, quando correram numa parte do campo de golfe que fica ao lado do Hotel Fairway, onde a delegação ficará concentrada em Johannesburgo.

Veja também:

Kaká estará pronto para estreia

Dunga vê seleção com espírito de 94

Primeiros treinos focarão tática e técnica

Sexo na folga é liberado por Dunga

Ouça a íntegra da coletiva no Território Eldorado/ESPN

SIMULADOR - Dê os palpites para a Copa

BLOG BRASIL NA COPA - Os bastidores da seleção

Foi apenas um treino leve e rápido, sem forçar muito o ritmo - os preparadores físicos costumam dizer que esse trabalho depois de uma longa viagem é feito apenas para "tirar o avião do corpo". Assim, a seleção brasileira iniciou nesta quinta-feira a sua preparação em território sul-africano, já com a presença do lateral-direito Maicon e do zagueiro Lúcio, que se juntaram somente agora ao grupo.

Nesta sexta-feira, porém, o trabalho deve voltar ao ritmo normal. O treino está marcado para começar às 9 horas (horário local) - serão 4 horas no Brasil. E acontecerá já no campo da escola Hoerskool Randburg, que fica localizada bem próxima ao Hotel Fairway e servirá como centro de treinamento para a seleção brasileira durante a estadia em Johannesburgo.