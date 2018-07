Dunga comanda treino fechado no CT do Corinthians

O técnico Dunga deve mexer pouco na seleção brasileira para o jogo contra a Argentina, nesta quinta-feira, em Buenos Aires, pela terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. As únicas mudanças em relação ao time que bateu a Venezuela por 3 a 1, na última rodada, em outubro, devem ser as voltas de Neymar e David Luiz.

Nesta terça-feira, o treinador permitiu que a imprensa acompanhasse apenas os 15 minutos finais do treino realizado no CT do Corinthians, em São Paulo. Quando os jornalistas puderam ter acesso ao gramado, muitos jogadores já estavam sem chuteiras, fazendo trabalho de alongamento.

Neymar, por exemplo, só foi visto pelas câmeras durante dois minutos. Descalço, ele passou pelos jornalistas e se dirigiu à parte interna do CT.

De acordo com torcedores que acompanharam parte do treino por brechas nas grandes externas do CT, o treinador escalou o time com Alisson; Daniel Alves, Miranda, David Luiz e Filipe Luís; Elias, Luiz Gustavo e Oscar; Willian, Douglas Costa e Neymar.

Nesta quarta-feira pela manhã, o time treina no estádio Itaquerão, em São Paulo, e a atividade novamente será fechada à imprensa. À tarde, a delegação embarca para Buenos Aires.