Seleção feminina fica no 0 a 0 com Finlândia e termina Torneio da França sem vitória

A seleção brasileira tomou conta das ações do jogo contra a Finlândia, mas esbarrou na falta de criatividade e não saiu do empate por 0 a 0 na tarde desta terça-feira. Com o novo empate, a seleção comandada por Pia Sundhage termina o Torneio Internacional da França, em Caen, o primeiro de 2022, sem qualquer vitória, com dois empates e uma derrota.

O jogo aconteceu mais uma vez no estádio Michel D’Ornalho, assim como havia sido nas duas rodadas anteriores. A sequência de amistosos é a primeira do ano de 2022 visando a disputa da Copa América, que ocorrerá em julho, entre os dias 8 e 30, na Colômbia.

O Brasil foi melhor durante todo o primeiro tempo e conseguiu controlar o jogo no campo de ataque. Mas, apesar do maior volume ofensivo da seleção brasileira, o time não conseguiu marcar contra a Finlândia. A equipe esbarrou na falta de criatividade na hora de criar as jogadas ofensivas. Marta teve as melhores tentativas da primeira etapa, além de uma chegada com Debinha, que terminou com corte crucial da zagueira Westerlund.

As primeiras movimentações após a volta do intervalo já deram indícios de que a superioridade brasileira continuaria. Ana Vitória tirou tinta da trave finlandesa em uma finalização de dentro da área antes mesmo do relógio bater 1 minuto.

A pressão brasileira continuou, mas as comandadas de Pia Sundhage encontraram dificuldades para finalizar as jogadas. Nos últimos minutos, o problema ofensivo da equipe seguiu explícito, assim como o domínio, mas o apito final veio com o placar ainda zerado.

Após empatar por 1 a 1 com a Holanda na primeira rodada e perder por 2 a 1 para a anfitriã França no jogo seguinte, o Brasil entrou em campo com a Finlândia nesta terça sem chances de conquistar o título da competição amistosa. As finlandesas perderam por 5 a 0 para a França e por 3 a 0 para a Holanda.