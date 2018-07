Seleção feminina chama substituta para vaga de Maurine

"Foi uma surpresa para mim! É uma emoção muito grande estar vivendo isso. Quando as meninas vieram me contar, eu não acreditei. Achei que estavam brincando comigo", afirmou ao site oficial do Santos. "Esta é uma oportunidade única e vou agarrar esta chance, mas sempre lembrando, que substituirei uma das atletas mais importantes da seleção", finalizou.

Para evitar novas lesões, a seleção brasileira não fará treinos pesados nos próximos dias. A estreia da equipe acontece às 22 horas de quinta-feira, contra a seleção mexicana, no Estádio do Pacaembu. "Vamos manter um ritmo bem leve até a estreia", afirmou o treinador Kleiton Lima.