Seleção feminina de basquete se apresenta e faz primeiro treino no interior de São Paulo

A seleção brasileira feminina de basquete já trabalha em Salto, no interior de São Paulo, em preparação para a Copa América, entre os dias 11 a 19 de junho, em San Juan, capital de Porto Rico. O Brasil se apresentou no último domingo em um hotel em Itu, cidade vizinha, e iniciou os treinamentos nesta segunda-feira, no Centro Esportivo João Luiz Guarda.

As atividades na cidade paulista vão até o dia 6 de junho, quando o Brasil viaja para Porto Rico para a competição. A preparação é uma parceria da Confederação Brasileira de Basketball (CBB) com a prefeitura municipal de Salto.

"Trabalhamos a parte conceitual na primeira manhã. Elas entenderam plenamente. Muito feliz de estar na Seleção e vamos fazer uma preparação para buscar uma classificação de excelência na AmeriCup. O grupo é muito bom, homogêneo. Trabalhamos nesse primeiro momento para incorporar as novas meninas e também relembrar o que já vínhamos fazendo nas outras concentrações", disseram Virgil Lopez e João Camargo Neto, auxiliares do técnico José Neto no Brasil.

A seleção conheceu no último sábado os suas quatro rivais na primeira fase da Copa América, após sorteio que aconteceu na cidade de Miami, nos Estados Unidos, sede da Fiba Américas. O Brasil caiu no Grupo A, com o Canadá como cabeça de chave, e terá Colômbia, Ilhas Virgens e El Salvador como adversários na fase de classificação.

Pelo formato de disputa, todas as seleções se enfrentam dentro das duas chaves e as quatro primeiras avançam para as quartas de final. Quem vencer, estará classificado às semifinais e também para o Pré-Mundial, com data em fevereiro de 2022, que definirá os times que vão para o Mundial da Austrália, no mesmo ano.