Seleção feminina de futebol bate Portugal e chega à 7ª vitória seguida

Nesta sexta o Brasil rapidamente abriu vantagem de 2 a 0, com gols das craques Cristiane e Marta. As duas, que atuam no futebol europeu, se juntaram à seleção para a disputa do torneio. Tatiana Pinto descontou para as portuguesas ainda antes do intervalo.

Na segunda etapa, o Brasil teve a chance de ampliar com Cristiane, que acertou a trave. Como a competição é em tiro curtíssimo, com quatro jogos em sete dias, cinco substituições são permitidas por equipes. Formiga, Marta, Cristiane e Debinha saíram, mas o Brasil ainda fez o terceiro, com Raquel.

A Copa Algarve é o mais tradicional torneio da modalidade, realizado anualmente desde 1994. O Brasil só jogou a competição no ano passado, voltando nesta temporada, quando todas as principais equipes do mundo boicotaram o torneio. Até Noruega, Suécia, China e EUA, que estiveram em praticamente todas as outras edições, desta vez não foram a Portugal.

Única seleção do Top 10 do ranking mundial, o Brasil é o favorito ao título que ficou com os EUA em seis dos últimos 10 anos. A equipe volta a campo na segunda, quando encara a Rússia fechando o Grupo B. Com seis pontos, contra quatro da Rússia, o Brasil joga por um empate para avançar à final. Na quarta, acontecem a decisão do primeiro, terceiro, quinto e sétimo lugares.