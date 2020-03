Seleção feminina de futebol empata com a Holanda em amistoso na França

A seleção brasileira feminina de futebol começou o ano olímpico com um 0 a 0 contra a Holanda, atual vice-campeã mundial, nesta quarta-feira, no Stade du Hanaiaut, na cidade de Valenciennes, na França, pela estreia de um torneio amistoso. O resultado mantém a invencibilidade da técnica sueca Pia Sundhage no comando do Brasil - após nove jogos desde a sua contratação em agosto do ano passado, são seis vitórias e agora três empates.

Como prometido na véspera, Pia Sundhage levou a campo muitas novidades na seleção, especialmente na defesa, totalmente nova. Preocupada mais em fazer testes para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 e em poupar as jogadoras que viajaram do Brasil até a Europa, a volante Luana, por exemplo, foi escalada na lateral direita.

O Brasil começou o jogo com Aline Reis; Luana, Antônia, Daiane e Jucinara; Formiga, Thaisa, Debinha e Andressa Alves; Marta e Ludmilla. No intervalo, a técnica colocou Bia Zaneratto, Natascha e Cristiane - Marta foi sacada por conta do cansaço físico - e completou o número combinado de seis substituições na partida com as entradas de Andressinha, Tayla e Thaisinha.

Com o nítido desentrosamento, o time brasileiro não conseguiu ficar muito tempo com a posse da bola e pouco criou no ataque. A defesa foi bastante exigida, especialmente no segundo tempo, e conseguiu segurar o ataque holandês, com destaque para a zagueira Daiane e a jovem goleira Natascha, que estreou pelo Brasil entrando no intervalo do jogo e fez duas importantes defesas, em dois chutes de Van de Sanden.

O resultado desta quarta-feira manteve uma invencibilidade do Brasil contra a Holanda. Agora, em cinco confrontos, são três vitórias brasileiras e dois empates. As duas seleções não se enfrentavam desde 2014, quando houve um outro 0 a 0, em um amistoso na cidade holandesa de Nijmegen.

A seleção brasileira volta a campo neste sábado, às 17 horas (de Brasília), contra a França, pela segunda rodada do torneio amistoso, novamente em Valenciennes, em uma reedição das oitavas de final do Mundial do ano passado. Na próxima terça, o Brasil se despede da competição contra o Canadá, às 15 horas, na cidade de Calais. Nesta quarta, as francesas bateram as canadenses por 1 a 0 no outro duelo da primeira rodada.