Seleção feminina de futebol empata com os Estados Unidos em amistoso em Seattle A seleção brasileira feminina de futebol empatou por 1 a 1 com os Estados Unidos em amistoso encerrado na madrugada desta quinta-feira (no horário de Brasília), em Seattle, que recebeu o primeiro dos dois confrontos que o time nacional travará com as norte-americanas nesta semana. O segundo será no domingo, às 17 horas (de Brasília), em Orlando.