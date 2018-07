Seleção feminina de futebol fará amistosos com os EUA em outubro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acrescentou mais dois jogos ao calendário de compromissos da seleção brasileira feminina em 2015. Em nota publicada no seu site oficial, a entidade revelou que a equipe dirigida por Vadão vai enfrentar a seleção dos Estados Unidos duas vezes em outubro.

Os amistosos contra as norte-americanas, que estão em segundo lugar no ranking da Fifa, estão marcados para os dias 24 e 27 de outubro, nos Estados Unidos. Mas o local e o horário dos compromissos não foram definidos.

No fim de 2014, Brasil e Estados Unidos se enfrentaram duas vezes pelo Torneio Internacional de Brasília. A seleção brasileira triunfou por 3 a 2 na primeira fase e depois assegurou o título com um empate por 0 a 0 na decisão, em jogos disputados no Estádio Mané Garrincha.

Esses dois amistosos em outubro são apenas dois dos jogos da seleção brasileira feminina em 2015, ano em que a equipe terá um calendário repleto de compromissos. No início de março, inclusive, a equipe participou da Copa Algarve, ficando em sétimo lugar no torneio vencido pelos Estados Unidos.

A equipe ainda vai participar do Mundial Feminino de Futebol, no Canadá. em junho - o Brasil foi sorteado para o Grupo E, que conta com Coreia do Sul, Espanha e Costa Rica -, e dos Jogos Pan-Americanos de Toronto em julho.

Agora permanente, a seleção brasileira feminina de futebol realiza período de treinos em Itu, no interior paulista, e volta a entrar em campo no dia 8 de abril, quando disputará amistoso com a Alemanha em Furth.