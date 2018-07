Seleção feminina de futebol fará amistosos na Suíça

A competição amistosa, denominada Copa da Suíça, terá também a participação de Irlanda, Colômbia e Canadá, respectivamente nos dias 11 (em Lausanne), 14 (Châtel-Saint Denis) e 17 (Savièse) de julho. No dia seguinte o Brasil embarca para Cardiff.

A seleção feminina do Brasil já está reunida na Granja Comary em preparação para os Jogos Olímpicos. No próximo dia 29 de junho o técnico Jorge Barcellos definirá as 18 jogadoras que irão representar o País.