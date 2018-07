Seleção feminina de futebol fará dois amistosos contra o Chile no fim do mês

A CBF confirmou nesta quinta-feira que a seleção brasileira feminina fará dois amistosos com o Chile no fim deste mês. As duas partidas serão disputadas em solo chileno, nos dias 25 e 28, em Ovalle e La Serena, respectivamente. Os jogos estão marcados para 21 horas (horário de Brasília).

+ Vadão convoca seleção feminina para semana de treinos

Os jogos vão encerrar a semana de treinos, para a qual o técnico Vadão convocou 28 jogadoras, incluindo a atacante Marta. As atividades tiveram início na segunda-feira e estavam agendadas para serem finalizadas na próxima segunda, dia 20, na Granja Comary, no CT da CBF, em Teresópolis (RJ).

Com o agendamento dos amistosos, as jogadoras vão estender a permanência com a seleção por uma semana. Com estas duas semanas de trabalho, Vadão espera consolidar a reformulação da seleção após a aposentadoria de cinco jogadoras nos últimos meses, como forma de protesto contra a demissão da técnica Emily Lima, substituída pelo treinador.

No mês passado, no primeiro desafio de Vadão após a sua volta ao comando da seleção feminina, o time nacional conquistou o título da Copa CFA, torneio amistoso realizado na China. No próximo ano, o Brasil lutará para manter a sua hegemonia na Copa América, que será realizado no Chile entre os dias 4 e 22 de abril.

A competição sul-americana dará à seleção campeã e à vice-campeã vaga direta ao Mundial de 2019, na França, e à Olimpíada de Tóquio, em 2020. A terceira colocada disputará uma repescagem com uma seleção da Concacaf para também ir à França. E as quatro primeiras colocadas estarão garantidas nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019.