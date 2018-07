Seleção feminina de futebol inicia preparação na Granja

"O mais importante, nesta etapa, é ter concentração total nos treinamentos, pois será quando definiremos a equipe e também o esquema tático a ser implantado nesta competição, bem como as variações que teremos durante os jogos. Não temos muito tempo, por isso, temos que trabalhar forte para sair daqui preparado", disse Kleiton Lima.

Uma das preocupações nos treinos será preparar as jogadoras para encarar a altitude equatoriana no Sul-Americano - o Brasil jogará nas cidades de Loja (2.100 metros acima do nível do mar) e Cuenca (2.400 metros). "Temos que estar atentos à questão física, pois vamos jogar em um local onde a altitude pode influenciar bastante", explicou o técnico.