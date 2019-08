Seleção feminina de futebol no Pacaembu: ingressos, horário e onde assistir

A seleção brasileira feminina de futebol volta a campo nesta quinta-feira pela primeira vez, após a disputa da Copa do Mundo Feminina, realizada em julho. A equipe comandada por Pia Sundhage vai enfrentar a Argentina, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Pacaembu, pelo Torneio Uber Internacional.

Será a oportunidade dos torcedores brasileiros, principalmente os paulistas, assistirem a seleção brasileira em ação. O jogo marca a estreia da sueca Pia Sundhage no comando da seleção e a base convocada é a mesma que disputou o último Mundial. As ausência sentidas na equipe serão Cristiane e Marta, ambas machucadas.

INGRESSOS

Os ingressos para assistir aos jogos já podem ser comprados e como as partidas serão realizadas em rodada dupla (dois jogos seguidos), um ingresso dá direito a ver ao vivo duas partidas. As entradas para as arquibancadas verde e amarela custarão R$ 22, enquanto as Cadeiras Laranjas e Cadeira Descoberta Manga vão custar R$ 26,40. Lembrando que em todos os ingressos há a opção de meia-entrada. O torcedor interessado na compra pode fazê-lo através do site do TS Ticket.

QUAIS SÃO OS JOGOS?

Costa Rica x Chile, às 19h

Brasil x Argentina, às 21h30

Disputa pelo terceiro lugar, às 10h30

Final, às 13h

ONDE ASSISTIR NA TV

Os quatro jogos do torneio terão transmissão ao vivo do canal SporTV, que também passará a partida em seu site e aplicativo para celular.

O QUE É O TORNEIO UBER INTERNACIONAL?

É um torneio amistoso que terá a participação de Brasil, Argentina, Chile e Costa Rica. Cada seleção fará dois jogos e as partidas não tem importância classificatória para nenhuma outra competição de grande porte.

LISTA DE CONVOCADAS

Goleiras:

Aline - UD Granadilla Tenerife (Espanha)

Bárbara - Avaí/Kindermann (Brasil)

Defensoras:

Letícia Santos - FFC Frankfurt (Alemanha)

Fabiana - Internacional (Brasil)

Joyce - UD Granadilla Tenerife (Espanha)

Tamires -Corinthians (Brasil)

Kathellen - FC Bordeaux (França)

Mônica - Sem clube

Erika - Corinthians (Brasil)

Bruna Benites - Internacional (Brasil)

Meio-campistas:

Aline Milene - Ferroviária (Brasil)

Luana - KSPO Women Football Team (Coreia do Sul)

Formiga - Paris St Germain (França)

Yaya - São Paulo (Brasil)

Atacantes*:

Andressa Alves - Roma (Itália)

Geyse - Benfica (Portugal)

Millene - Corinthians (Brasil)

Debinha - North Carolina Courage (EUA)

Chú - Changchun Dazhong (China)

Bia Zaneratto - Incheon Hyundai Steel Red Angels (Coreia do Sul)

Ludmila - Atlético de Madrid (Espanha)

Raquel - Sporting (Portugal)

* Marta foi convocada, mas sofreu uma lesão e está fora da partida. Por enquanto, a CBF ainda não anunciou se irá convocar alguém para o seu lugar