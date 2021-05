Seleção feminina é convocada para jogos preparatórios diante da Rússia e Canadá

A técnica sueca Pia Sundhage anunciou nesta sexta-feira a lista das 25 atletas convocadas para a sequência de dois jogos preparatórios da seleção brasileira feminina diante da Rússia e do Canadá. Os compromissos serão disputados no período de Data Fifa, entre os dias 7 a 15 de junho, em Cartagena, na Espanha. Assim como o Brasil, as canadenses estão classificadas para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. As russas, por sua vez, se preparam para a Eurocopa de 2022.

A lista de Pia Sundhage conta com uma novidade. Trata-se da meia Angelina, do O.L Regin (Estados Unidos). A jogadora de 21 anos coleciona passagens pelas seleções femininas sub-20 e sub-17 e, pela primeira vez, recebe a convocação para defender a equipe principal.

A seleção feminina enfrentará a Rússia no dia 11 de junho, às 16 horas (de Brasília), no estádio Cartagonova, em Cartagena. Na sequência, o Brasil encara o Canadá, no dia 14, no mesmo local e horário. Essa é a última Data Fifa antes da disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

Esta foi a quarta convocação feita por Pia Sundhage em 2021. Em janeiro, a seleção feminina participou do período de treinamentos em Viamão, no Rio Grande do Sul. Dando sequência ao trabalho, em fevereiro, a equipe enfrentou as seleções da Argentina, Estados Unidos e Canadá no Torneio She Belives, em Orlando, na Flórida. Já em abril, a técnica sueca promoveu um período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

Confira a lista de convocadas: