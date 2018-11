Seleção feminina é superada pela França no último amistoso do ano

A seleção brasileira feminina não teve uma boa apresentação em seu último amistoso neste ano e acabou sendo derrotada pela França neste sábado, por 3 a 1. O duelo foi disputado no estádio Allianz Riviera, em Nice, uma das sedes da Copa do Mundo de 2019.

O duelo, que serve como preparação para o Mundial do próximo ano, teve início equilibrado e com boas possibilidades de gol dos dois lados. Passados os primeiros minutos, a seleção anfitriã, no entanto, se impôs e abriu o placar aos 23 minutos, com Cascarino, concluindo cruzamento da esquerda.

Insistindo muito nas bolas aéreas, o Brasil não melhorou no segundo tempo e viu as francesas ampliarem o placar aos 18 minutos. Bussaglia foi a autora do gol que deixou as brasileiras abatidas.

A equipe do técnico Vadão chegou a assustar o adversário em bela cobrança de falta de Andressa Alves, que acertou o travessão em um dos poucos lances de perigo protagonizado pelo time brasileiro. Aos 30, a França chegou ao terceiro gol em uma infelicidade de Letícia Santos, que marcou contra.

No último lance da partida, Darlene, uma das jogadoras que entrou na etapa final, encheu o pé para fazer o único gol brasileiro e dar número finais ao marcador em Nice.